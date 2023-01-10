В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского

Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико высказался о переходе полузащитника Руслана Малиновского в "Марсель".

"Мы благодарим его за то, что он сделал за время пребывания в "Аталанте". Появилась возможность для Руслана, и мы решили ею воспользоваться. Он играет на позиции, где у нас много исполнителей, потому мы согласились на трансфер.