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В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского

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Потеря украинца будет несущественной для команды

В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико высказался о переходе полузащитника Руслана Малиновского в "Марсель".

"Мы благодарим его за то, что он сделал за время пребывания в "Аталанте". Появилась возможность для Руслана, и мы решили ею воспользоваться. Он играет на позиции, где у нас много исполнителей, потому мы согласились на трансфер.

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Мы думаем о возможностях, которые у нас появляются. Мы ежедневно контактируем с Гасперином, обсуждаем варианты на рынке, чтобы усилить склад. Иногда нам это удается больше, иногда меньше. Увидим, какие будут решения", - сказал Д'Амико в комментарии сайту Gianluca di Marzio.

Напомним, французский клуб арендовал 29-летнего украинца с обязательным правом выкупа за 10+3 миллиона евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Gianluca di Marzio

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