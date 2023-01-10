В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского
Потеря украинца будет несущественной для команды
Фото: twitter.com/OM_Officiel
Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико высказался о переходе полузащитника Руслана Малиновского в "Марсель".
"Мы благодарим его за то, что он сделал за время пребывания в "Аталанте". Появилась возможность для Руслана, и мы решили ею воспользоваться. Он играет на позиции, где у нас много исполнителей, потому мы согласились на трансфер.
Мы думаем о возможностях, которые у нас появляются. Мы ежедневно контактируем с Гасперином, обсуждаем варианты на рынке, чтобы усилить склад. Иногда нам это удается больше, иногда меньше. Увидим, какие будут решения", - сказал Д'Амико в комментарии сайту Gianluca di Marzio.
Напомним, французский клуб арендовал 29-летнего украинца с обязательным правом выкупа за 10+3 миллиона евро.
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