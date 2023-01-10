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Руслан и Роксана Малиновские встретились с с украинскими детьми в Марселе - ФОТО

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Самые первые футболки Руслана получили украинцы

Руслан и Роксана Малиновские встретились с с украинскими детьми в Марселе - ФОТО

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Новина українською

Полузащитник Руслан Малиновский, который на днях перешел из "Аталанты" в "Марсель", вместе со своей женой в французском городе встретился с украинскими детьми.

"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!

Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется "Одесса" во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.

Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", — прокомментировала событие жена футболиста Роксана.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Роксана Малиновская
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