Руслан и Роксана Малиновские встретились с с украинскими детьми в Марселе - ФОТО

Полузащитник Руслан Малиновский, который на днях перешел из "Аталанты" в " Марсель ", вместе со своей женой в французском городе встретился с украинскими детьми.

"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!

Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется "Одесса" во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.

Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", — прокомментировала событие жена футболиста Роксана.