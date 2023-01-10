Руслан и Роксана Малиновские встретились с с украинскими детьми в Марселе - ФОТО
Самые первые футболки Руслана получили украинцы
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Полузащитник Руслан Малиновский, который на днях перешел из "Аталанты" в "
"Клуб помог организовать встречу с украинцами, многие из которых приехали в Марсель из-за войны, некоторые живут здесь уже давно…но всех их объединяет любовь к нашей стране, к футболу!
Приятной неожиданностью для меня стало, что ассоциация называется "Одесса" во Франции и, как оказалось, эти города-братья уже 50 лет.
Самые первые футболки Руслана получили украинцы. Спасибо клубу, это невероятно", — прокомментировала событие жена футболиста Роксана.
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