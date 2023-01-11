Малиновский провел первую тренировку в Марселе - ФОТО
Украинец обживется во Франции
om.fr
Украинский хавбек Руслан Малиновский приступил к тренировкам со своим новым клубом – "Марселем".
Клуб опубликовал фотографии с тренировки с участием украинца. Для Руслана это дебютное занятие в новой команде.
Напомним, что в среду Малиновский прошел медобследование и подписал контракт с французским клубом.
Уже в среду "Марсель" сыграет с "Труа".
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