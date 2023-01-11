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Малиновский провел первую тренировку в Марселе - ФОТО

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Украинец обживется во Франции

Малиновский провел первую тренировку в Марселе - ФОТО

om.fr

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Украинский хавбек Руслан Малиновский приступил к тренировкам со своим новым клубом – "Марселем".

Клуб опубликовал фотографии с тренировки с участием украинца. Для Руслана это дебютное занятие в новой команде.

Напомним, что в среду Малиновский прошел медобследование и подписал контракт с французским клубом.

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Уже в среду "Марсель" сыграет с "Труа".

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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