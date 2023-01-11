Малиновский провел первую тренировку в Марселе - ФОТО

Украинский хавбек Руслан Малиновский приступил к тренировкам со своим новым клубом – "Марселем".

Клуб опубликовал фотографии с тренировки с участием украинца. Для Руслана это дебютное занятие в новой команде.

Напомним, что в среду Малиновский прошел медобследование и подписал контракт с французским клубом.

Уже в среду "Марсель" сыграет с "Труа".