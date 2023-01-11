Фехервар не взял ни одного украинца на зимний сбор

"Фехервар" отправился на зимний тренировочный сбор в Хорватию без украинцев Артема Шабанова, Богдана Леднева и Евгения Макаренко.

Список футболистов, которые полетят с командой, был опубликован на официальном сайте венгерского клуба.

На данный момент известно, что аренда Леднева была рассчитана до конца 2022 года - он должен вернуться в "Динамо". Шабанова перевели в дубль, а у Макаренко небольшие проблемы с позвоночником.

В первой половине этого сезоне Леднев принял участие в 13 матчах и отметился 2 ассистами, Шабанов сыграл 11 поединков, а Макаренко отыграл 13 игр, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

"Фехервар" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.