  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Фехервар не взял ни одного украинца на зимний сбор
В тренде

Фехервар не взял ни одного украинца на зимний сбор

Наши за границей
(1 голосов)

У каждого из них разные причины

Фехервар не взял ни одного украинца на зимний сбор

Фото: molfehervarfc

Новина українською

"Фехервар" отправился на зимний тренировочный сбор в Хорватию без украинцев Артема Шабанова, Богдана Леднева и Евгения Макаренко.

Список футболистов, которые полетят с командой, был опубликован на официальном сайте венгерского клуба.

На данный момент известно, что аренда Леднева была рассчитана до конца 2022 года - он должен вернуться в "Динамо". Шабанова перевели в дубль, а у Макаренко небольшие проблемы с позвоночником.

В первой половине этого сезоне Леднев принял участие в 13 матчах и отметился 2 ассистами, Шабанов сыграл 11 поединков, а Макаренко отыграл 13 игр, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

"Фехервар" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

По теме
yellow-arrow
Будет ли дебют? Малиновский попал в заявку Марселя на матч чемпионата
yellow-arrow
Украинский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
yellow-arrow
Малиновский провел первую тренировку в Марселе - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Макаренко Артем Шабанов Богдан Леднев МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
molfehervarfc.hu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде