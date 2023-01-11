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Будет ли дебют? Малиновский попал в заявку Марселя на матч чемпионата

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Игра состоится сегодня

Будет ли дебют? Малиновский попал в заявку Марселя на матч чемпионата

Фото: instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

В среду, 11 января "Марсель" проведет гостевой матч против "Труа" в рамках 18-го тура чемпионата Франции.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский оказался в заявке на сегодняшнюю игру. 29-летний украинец может дебютировать в составе новой команды уже сегодня. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на этой неделе Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" на правах аренды с правом обязательного выкупа.

"Марсель" занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, "Труа" расположился на 13-й строчке.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Труа (Франция)
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