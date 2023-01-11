Будет ли дебют? Малиновский попал в заявку Марселя на матч чемпионата
Игра состоится сегодня
Фото: instagram.com/olympiquedemarseille
В среду, 11 января "Марсель" проведет гостевой матч против "Труа" в рамках 18-го тура чемпионата Франции.
Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский оказался в заявке на сегодняшнюю игру. 29-летний украинец может дебютировать в составе новой команды уже сегодня. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, на этой неделе Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель" на правах аренды с правом обязательного выкупа.
"Марсель" занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, "Труа" расположился на 13-й строчке.
???? #ESTACOM— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023
Le groupe de notre coach ???????????????? ???????????????????? avec la première pour @malinovskyi18 ????????⚪️ pic.twitter.com/skCB2vk6da
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