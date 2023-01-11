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Грузинское Динамо просматривает бывшего голкипера Ворсклы

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Александр Ткаченко находится в расположении клуба

Грузинское Динамо просматривает бывшего голкипера Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Украинский вратарь Александр Ткаченко находится в лагере "Динамо" Батуми, сообщает клубная пресс-служба.

Ткаченко проходит просмотр в грузинском клубе. В течении следующих нескольких дней "пираты" определятся, будут ли подписывать контракт с украинцем.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Ткаченко был исключен из заявки "Ворсклы". По неофициальным данным, он покинул клуб еще после июльских еврокубковых матчей. В составе "зелено-белых" Александр выступал с лета 2013 года. В текущем сезоне он ни разу не сыграл за полтавский коллектив.

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В статье: Динамо (Батуми) Александр Ткаченко
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