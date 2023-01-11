Малиновский: Перед матчем с Марселем все соперники думают: это будет трудная игра, сегодня придется побегать

Украинский новичок " Марселя " Руслан Малиновский в интервью официальному сайту французского клуба сказал, что ему нравится стиль команды. До этого украинский полузащитник играл за "Аталанту".

"Я видел много матчей "Марселя" в этом сезоне. Когда было время, я смотрел игры. Команда играет хорошо, мне нравится ее стиль, как она играет. "Марсель" играет в быстрый футбол, много атакует.

В этом сезоне они физически сильны, чем усложняют жизнь соперникам. Думаю, что перед матчем с "Марселем" в этом сезоне все соперники думают: "это будет трудная игра, сегодня придется побегать".

С моим опытом в Италии и тяжелой работой я могу легко войти в эту команду и что-то ей дать. Но я должен показывать себя как можно лучше", — сказал Малиновский.