Малиновский: Перед матчем с Марселем все соперники думают: это будет трудная игра, сегодня придется побегать
Хавбек рассказал, что ему нравится стиль команды
om.fr
Украинский новичок "
"Я видел много матчей "Марселя" в этом сезоне. Когда было время, я смотрел игры. Команда играет хорошо, мне нравится ее стиль, как она играет. "Марсель" играет в быстрый футбол, много атакует.
В этом сезоне они физически сильны, чем усложняют жизнь соперникам. Думаю, что перед матчем с "Марселем" в этом сезоне все соперники думают: "это будет трудная игра, сегодня придется побегать".
С моим опытом в Италии и тяжелой работой я могу легко войти в эту команду и что-то ей дать. Но я должен показывать себя как можно лучше", — сказал Малиновский.
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