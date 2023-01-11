Малиновский не попал в основу Марселя на матч с Труа. Украинец – в резерве

Сегодня, 11-го января, "Марсель" в рамках 18-го тура чемпионата Франции на выезде играет с "Труа". Матч начнется в 22.00.

В стартовый состав провансальцев не попал украинский новичок Руслан Малиновский. Он есть в заявке, то есть, может выйти на поле в результате замены.

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Vous l'avez demandé, voici le XI aligné par coach Tudor pour défier Troyes ???? #ESTACOM pic.twitter.com/yeavciTRNp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Отметим, что Малиновский перешел в "Марсель" в начале текущей недели из "Аталанты" в аренду с обязательным правом выкупа.