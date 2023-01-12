Малиновский: Я провел 3 замечательных года в Серии А и готов к новому соревнованию

Украинский хавбек " Марселя " Руслан Малиновский в интервью официальному сайту прокомментировал свой переход во французский клуб. Ранее он выступал за "Аталанту".

"Я отыграл 3 замечательных года в Серии А, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, что я готов к новому соревнованию. Конечно, мы увидим это на поле, но я хочу совершенствоваться, двигаться вперед, показать свою лучшую игру и помочь команде", — сказал Малиновский.