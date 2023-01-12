Малиновский: Я провел 3 замечательных года в Серии А и готов к новому соревнованию
Новый вызов для украинца
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Украинский хавбек "
"Я отыграл 3 замечательных года в Серии А, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, что я готов к новому соревнованию. Конечно, мы увидим это на поле, но я хочу совершенствоваться, двигаться вперед, показать свою лучшую игру и помочь команде", — сказал Малиновский.
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Источник:Трибуна
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