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Малиновский: Я провел 3 замечательных года в Серии А и готов к новому соревнованию

Наши за границей
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Новый вызов для украинца

Малиновский: Я провел 3 замечательных года в Серии А и готов к новому соревнованию

instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский в интервью официальному сайту прокомментировал свой переход во французский клуб. Ранее он выступал за "Аталанту".

"Я отыграл 3 замечательных года в Серии А, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, что я готов к новому соревнованию. Конечно, мы увидим это на поле, но я хочу совершенствоваться, двигаться вперед, показать свою лучшую игру и помочь команде", — сказал Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Трибуна

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