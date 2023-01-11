Малиновский дебютировал за Марсель: вышел на замену и через минуту получил желтую
Дебют удался
Фото - ФК Марсель / автор невідомий
Сегодня, 11-го января, "
Украинский новичок провансальцев Руслан Малиновский начал поединок в запасе, но вышел на замену на 67-й минуте (заменил Иссу Каборе) и сразу же занес свое имя в протокол – уже через минуту получил горчичник за подкат сзади.
Отметим, что к этому моменту "Марсель" обыгрывал "Труа" со счетом 2:0.
Напомним, что украинец на неделе подписал контракт с "Марселем", перейдя из "Аталанты".
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