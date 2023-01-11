Наши теперь и на Мальте. Украинский нападающий дебютировал за Санта-Лучию голевой передачей

В начале года стало известно о том, что украинский нападающий, бывший форвард "Миная", "Металлиста 1925", "Вереса" трудоустроился в мальтийском клубе. Он подписал контракт с "Санта-Лучией", которая занимает 13-е место среди четырнадцати участников лиги.

Вскоре после подписания контракта Гегедош дебютировал за новую команду. 7-го января украинец провел полный матч против ФК "Балзан" и отметился голевой передачей.

Но "Санта-Лучия" в итоге уступила 1:3.

Портал Transfermarkt оценивает Роберта Гегедоша в 125 тысяч евро.