Наши теперь и на Мальте. Украинский нападающий дебютировал за Санта-Лучию голевой передачей
Роберт Гегедош отличился результативным действием в первом же матче за новый клуб
В начале года стало известно о том, что украинский нападающий, бывший форвард "Миная", "Металлиста 1925", "Вереса" трудоустроился в мальтийском клубе. Он подписал контракт с "Санта-Лучией", которая занимает 13-е место среди четырнадцати участников лиги.
Вскоре после подписания контракта Гегедош дебютировал за новую команду. 7-го января украинец провел полный матч против ФК "Балзан" и отметился голевой передачей.
Но "Санта-Лучия" в итоге уступила 1:3.
Портал Transfermarkt оценивает Роберта Гегедоша в 125 тысяч евро.
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