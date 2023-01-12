Труа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
Первый матч украинца в чемпионате Франции
Фото: om.fr
"Марсель" одержал выездную победу над "Труа" (2:0) в рамках 18-го тура Лиги 1. Гости забили по голу в каждом из таймов. На 9-й минуте отличился Мбемба, а на 46-й минуте преимущество увеличил Верету.
Основное внимание украинцев было приковано к полузащитнику "провансальцев" Руслану Малиновскому. Хавбек дебютировал в составе новой команды после перехода из "Аталанты". Руслан появился на поле на 67-й минуте вместо Иссы Кабор и уже через несколько секунд заработал желтую карточку за грубый подкат.
"Марсель" занимает третье место в турнирной таблице. "Труа" расположился на 13-й позиции.
18-й тур, Лига 1
"Труа" - "Марсель" 0:2
Голы: Мбемба, 9, Верету, 46
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