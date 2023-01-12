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"Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель

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Украинский хавбек дал комментарий после игры с "Труа"

"Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский поделился эмоциями от первого матча за свой новый клуб. 29-летний украинец вышел на замену в матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0) и успел заработать желтую карточку за грубый подкат.

"Важная победа. Я счастлив, что сыграл свои первые минуты за "Марсель" и испытал свой первый успех с этой командой. Это только начало, мне еще нужно много работать, чтобы полноценно влиться в игру.

Но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола, как я считаю. Мы должны были сохранить результат 2:0 и пытался помочь команде.

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В каждой игре я должен выкладываться по максимуму. А после матча разобрать, что я сделал не так, чтобы в следующей игре действовать лучше. Болельщики исключительные. Весь стадион поддерживал нас. Я благодарю всех. В следующей домашней игре будет жарко.

Моя подготовка? Я в порядке. Мы много работали с "Аталантой" в декабре в Италии во время подготовки ко второй части сезона, так что физическое состояние не будет для меня проблемой", - сказал Малиновский.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Труа (Франция)
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Источник:
La Provence

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