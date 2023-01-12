Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский лишь пару дней назад перешел из "Аталанты" в "Марсель" и уже успел дебютировать за свой новый клуб. 29-летний украинец вышел на замену во вчерашнем матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0) и практически сразу заработал "горчичник" за грубый подкат.

После финального свистка Малиновский подошел к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов и подарить одному из них свою футболку. Следующий поединок "Марсель" проведет 14 января на домашнем стадионе против "Лорьяна".

1️⃣er match et 1️⃣er maillot offert aux supporters pour Ruslan Malinovskyi ????#ESTACOM I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/GBH9kFmRR9 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 11, 2023

Напомним, французы арендовали Малиновского с обязательным правом выкупа летом за 10+3 миллиона евро у "Аталанты".