Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам
Красивый жест
Фото: Telegram
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский лишь пару дней назад перешел из "Аталанты" в "Марсель" и уже успел дебютировать за свой новый клуб. 29-летний украинец вышел на замену во вчерашнем матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0) и практически сразу заработал "горчичник" за грубый подкат.
После финального свистка Малиновский подошел к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов и подарить одному из них свою футболку. Следующий поединок "Марсель" проведет 14 января на домашнем стадионе против "Лорьяна".
1️⃣er match et 1️⃣er maillot offert aux supporters pour Ruslan Malinovskyi ????#ESTACOM I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/GBH9kFmRR9— Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 11, 2023
Напомним, французы арендовали Малиновского с обязательным правом выкупа летом за 10+3 миллиона евро у "Аталанты".
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