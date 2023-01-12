  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам
В тренде

Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам

Наши за границей
(1 голосов)

Красивый жест

Малиновский после дебютного матча в Лиге 1 отдал футболку болельщикам

Фото: Telegram

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский лишь пару дней назад перешел из "Аталанты" в "Марсель" и уже успел дебютировать за свой новый клуб. 29-летний украинец вышел на замену во вчерашнем матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа" (2:0) и практически сразу заработал "горчичник" за грубый подкат.

Читайте также"Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель

После финального свистка Малиновский подошел к трибунам, чтобы поблагодарить фанатов и подарить одному из них свою футболку. Следующий поединок "Марсель" проведет 14 января на домашнем стадионе против "Лорьяна".

Напомним, французы арендовали Малиновского с обязательным правом выкупа летом за 10+3 миллиона евро у "Аталанты".

Читайте такжеТруа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
По теме
yellow-arrow
Наставник Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами
yellow-arrow
"Фола не было". Малиновский разочарован желтой карточкой в первом матче за Марсель
yellow-arrow
Труа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Марсель Труа (Франция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде