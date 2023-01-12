Наставник Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал победу своей команды над "Труа" (2:0) в матче 18-го тура Лиги 1.

"Я доволен не только результатом, но и игрой, которую мы показали. Мы были серьезной командой, которая знала, что делать на поле. Я не говорю о том, чего мы можем достичь. Нам просто нужно быть готовыми к следующей игре. Главное – показывать хорошую игру каждый раз, а там посмотрим, куда мы сможем дойти.

Больше всего я ценю в игроках их менталитет, желание победить, быть серьезными, а также уделять внимание деталям. Мы смогли сосредоточиться и не допускать ошибок, и это была ключевая деталь. Мы увидели это сегодня. Но у нас впереди еще длинная дорога", - сказал Тудор.