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Наставник Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами

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Украинский хавбек сыграл первый матч за провансальцев

Наставник Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами

Фото: butfootballclub.fr

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал победу своей команды над "Труа" (2:0) в матче 18-го тура Лиги 1.

"Я доволен не только результатом, но и игрой, которую мы показали. Мы были серьезной командой, которая знала, что делать на поле. Я не говорю о том, чего мы можем достичь. Нам просто нужно быть готовыми к следующей игре. Главное – показывать хорошую игру каждый раз, а там посмотрим, куда мы сможем дойти.

Больше всего я ценю в игроках их менталитет, желание победить, быть серьезными, а также уделять внимание деталям. Мы смогли сосредоточиться и не допускать ошибок, и это была ключевая деталь. Мы увидели это сегодня. Но у нас впереди еще длинная дорога", - сказал Тудор.

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Также специалист оценил дебют украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Он провел только одну тренировку. Так что для него было полезно сыграть. Но мы рады, что он с нами", - добавил наставник.

Напомним, в матче против "Труа" Малиновский вышел на замену на 67-й минуте встречи и буквально через несколько секунд записал себе в пассив желтую карточку.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Труа (Франция) Игор Тудор
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Источник:
butfootballclub.fr

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