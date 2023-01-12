Наставник Марселя: Мы рады, что Малиновский с нами
Украинский хавбек сыграл первый матч за провансальцев
Фото: butfootballclub.fr
Главный тренер "Марселя" Игор Тудор прокомментировал победу своей команды над "Труа" (2:0) в матче 18-го тура Лиги 1.
"Я доволен не только результатом, но и игрой, которую мы показали. Мы были серьезной командой, которая знала, что делать на поле. Я не говорю о том, чего мы можем достичь. Нам просто нужно быть готовыми к следующей игре. Главное – показывать хорошую игру каждый раз, а там посмотрим, куда мы сможем дойти.
Больше всего я ценю в игроках их менталитет, желание победить, быть серьезными, а также уделять внимание деталям. Мы смогли сосредоточиться и не допускать ошибок, и это была ключевая деталь. Мы увидели это сегодня. Но у нас впереди еще длинная дорога", - сказал Тудор.
Также специалист оценил дебют украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Он провел только одну тренировку. Так что для него было полезно сыграть. Но мы рады, что он с нами", - добавил наставник.
Напомним, в матче против "Труа" Малиновский вышел на замену на 67-й минуте встречи и буквально через несколько секунд записал себе в пассив желтую карточку.
Популярное сейчас
- Защитник Миная находится на просмотре в немецком клубе
- Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги
- Труа – Марсель. ВИДЕО обзор матча, в котором дебютировал Малиновский
- В Аталанте объяснили, почему клуб согласился на трансфер Малиновского
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО