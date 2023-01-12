Малиновский: Переход в Марсель – это шаг вперед. Мне 29 лет, но я еще могу прогрессировать

Новичок " Марселя " Руслан Малиновский прокомментировал свой переход во французский клуб. Ранее он выступал за "Аталанту".

"У "Марселя" было самое конкретное предложение, у меня не было сомнений. Были слухи обо мне в Англии, но в этом переходе не было конкретики. Я мог перейти сюда еще в августе, поэтому я много следил за командой. Мне очень нравится то, что они делают.

В сборной я играл в полузащите. В Италии у меня была более атакующая позиция. Я также играл под десятым номером с двумя полузащитниками, которые помогали нападающему. Я могу играть на любой позиции, все зависит от того, чего хочет тренер. Атакующая позиция — это то, что мне нравится больше всего, я люблю атаковать из глубины.

Я хорошо знаю главного тренера "Марселя" Игоря Тудора, всегда было тяжело играть против его "Вероны". Это игра, которая мне подходит, мне нравится этот динамичный футбол. Это футбол, который я люблю.

Приезд сюда – это большой шаг вперед в моей карьере, это команда, которая хочет выигрывать трофеи. Мне 29 лет, но я еще могу прогрессировать, я еще не достиг пика своей карьеры", - сказал Малиновский.