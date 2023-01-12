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Тренер Брюгге: Травма Феррана - не проблема. Я верю в Яремчука

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Судя по всему, украинец выйдет в старте на матч с Андерлехтом

Тренер Брюгге: Травма Феррана - не проблема. Я верю в Яремчука

Фото: NU.nl

Новина українською

Главный тренер "Брюгге" Скотт Паркер анонсировал выход украинского форварда Романа Яремчука в матче 20-го тура чемпионата Бельгии против "Андерлехта", так как Феррана Жуджла получил травму.

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"Сначала мы опасались, что это очень серьезная травма. Но сканирование дало положительные результаты. Сам Ферран также испытывает хорошие предчувствия по этому поводу. Мы будем ежедневно следить за его состоянием.

Это не проблема, потому что я верю в Яремчука. Он находился под сильным давлением из-за суммы трансфера. Я тоже понимаю это. Нападающие много значат для команды, потому что они должны забивать. Он много работает и хочет совершенствоваться.

Я с нетерпением жду сотрудничества с ним, он все еще может играть огромную роль в команде. Иногда игрока судят, не зная всех фактов. Было много препятствий, но самое главное – увидеть, как он с ними справится. Я был поражен раньше, когда мы играли против него, но я поражен и сейчас", - сказал Паркер.

Напомним, что матч "Брюгге" – "Андерлехт" пройдет 15 января и начнется в 14:30.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
Belgiumsoccer

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