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Рудько близок к переходу в израильский клуб

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Экс-голкипер "Динамо" может сменить клуб

Рудько близок к переходу в израильский клуб

Фото: Dawid Szafraniak

Новина українською

Голкипер "Металлиста" Артур Рудько в межсезонье может сменить клуб.

В услугах 30-летнего украинского вратаря заинтересован "Бейтар". Как сообщает ONE, Рудько ведет переговоры с израильским клубом, и они находятся на продвинутой стадии.

Отметим, в настоящее время Артур выступает на правах аренды за польский "Лех". В текущем сезоне кипер провел 8 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 3 раза отстояв на ноль.

Ранее сообщалось, что "Металлист" может досрочно вернуть вратаря из аренды из Польши.

"Бейтар" занимает 6-е место в чемпионате Израиля, набрав 20 очков в 17 матчах.

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В статье: Артур Рудько Бейтар (Иерусалим) Лех (Познань) Металлист (Харьков)
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Источник:
ONE

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