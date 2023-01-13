Рудько близок к переходу в израильский клуб

Голкипер "Металлиста" Артур Рудько в межсезонье может сменить клуб.

В услугах 30-летнего украинского вратаря заинтересован "Бейтар". Как сообщает ONE, Рудько ведет переговоры с израильским клубом, и они находятся на продвинутой стадии.

Отметим, в настоящее время Артур выступает на правах аренды за польский "Лех". В текущем сезоне кипер провел 8 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 3 раза отстояв на ноль.

Ранее сообщалось, что "Металлист" может досрочно вернуть вратаря из аренды из Польши.

"Бейтар" занимает 6-е место в чемпионате Израиля, набрав 20 очков в 17 матчах.