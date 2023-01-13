Рудько близок к переходу в израильский клуб
Экс-голкипер "Динамо" может сменить клуб
Фото: Dawid Szafraniak
Голкипер "Металлиста" Артур Рудько в межсезонье может сменить клуб.
В услугах 30-летнего украинского вратаря заинтересован "Бейтар". Как сообщает ONE, Рудько ведет переговоры с израильским клубом, и они находятся на продвинутой стадии.
Отметим, в настоящее время Артур выступает на правах аренды за польский "Лех". В текущем сезоне кипер провел 8 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 3 раза отстояв на ноль.
Ранее сообщалось, что "Металлист" может досрочно вернуть вратаря из аренды из Польши.
"Бейтар" занимает 6-е место в чемпионате Израиля, набрав 20 очков в 17 матчах.
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