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Малиновский: Гасперини говорил мне не бить по воротам издалека слишком часто

Наши за границей
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Тренер заявлял, что украинец забивал 1-2 из 100 дальних ударов

Малиновский: Гасперини говорил мне не бить по воротам издалека слишком часто

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Марселя" Руслан Малиновский рассказал о недоразумении с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"Я забивал много голов с дальней дистанции, но Гасперини сказал мне не бить по воротам издалека слишком часто, потому что я забивал один или два раза на каждые сто ударов. Но я делал это гораздо чаще.

Последние несколько месяцев в "Аталанте" были нелегкими для меня. Присоединение к этому большому клубу является большим шагом в моей карьере. Я играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов, но ничего не выиграл. Хотелось бы, чтобы это получилось у меня в "Марселе", - приводит слова Малиновского CalcioAtalanta.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
CalcioAtalanta.it

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