Малиновский: Гасперини говорил мне не бить по воротам издалека слишком часто
Тренер заявлял, что украинец забивал 1-2 из 100 дальних ударов
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Новичок "Марселя" Руслан Малиновский рассказал о недоразумении с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
"Я забивал много голов с дальней дистанции, но Гасперини сказал мне не бить по воротам издалека слишком часто, потому что я забивал один или два раза на каждые сто ударов. Но я делал это гораздо чаще.
Последние несколько месяцев в "Аталанте" были нелегкими для меня. Присоединение к этому большому клубу является большим шагом в моей карьере. Я играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов, но ничего не выиграл. Хотелось бы, чтобы это получилось у меня в "Марселе", - приводит слова Малиновского CalcioAtalanta.
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