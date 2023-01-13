Малиновский: Гасперини говорил мне не бить по воротам издалека слишком часто

Новичок "Марселя" Руслан Малиновский рассказал о недоразумении с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"Я забивал много голов с дальней дистанции, но Гасперини сказал мне не бить по воротам издалека слишком часто, потому что я забивал один или два раза на каждые сто ударов. Но я делал это гораздо чаще.

Последние несколько месяцев в "Аталанте" были нелегкими для меня. Присоединение к этому большому клубу является большим шагом в моей карьере. Я играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов, но ничего не выиграл. Хотелось бы, чтобы это получилось у меня в "Марселе", - приводит слова Малиновского CalcioAtalanta.