Ярмолюк отличился голом за молодежную команду Брентфорда

В Кубке английской Премьер-лиги молодежный состав "Брентфорда" сыграл против сверстников из "Астон Виллы". В основном составе хозяев вышел украинский легионер Егор Ярмолюк. Более того, ему удалось отличиться голом на 32-й минуте поединка.

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу "Брентфорда" U21.

Добавим, что Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" 15-го июля 2022-го года из "Днепра-1". Он уже дебютировал за основную команду в матче 1/16-ой финала Кубка английской лиги.