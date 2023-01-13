Ярмолюк отличился голом за молодежную команду Брентфорда
В Кубке Премьер-лиги
Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий
В Кубке английской Премьер-лиги молодежный состав "Брентфорда" сыграл против сверстников из "Астон Виллы". В основном составе хозяев вышел украинский легионер Егор Ярмолюк. Более того, ему удалось отличиться голом на 32-й минуте поединка.
После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу "Брентфорда" U21.
Добавим, что Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" 15-го июля 2022-го года из "Днепра-1". Он уже дебютировал за основную команду в матче 1/16-ой финала Кубка английской лиги.
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