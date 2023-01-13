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Ярмолюк отличился голом за молодежную команду Брентфорда

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В Кубке Премьер-лиги

Ярмолюк отличился голом за молодежную команду Брентфорда

Фото: brentfordfc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В Кубке английской Премьер-лиги молодежный состав "Брентфорда" сыграл против сверстников из "Астон Виллы". В основном составе хозяев вышел украинский легионер Егор Ярмолюк. Более того, ему удалось отличиться голом на 32-й минуте поединка.

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу "Брентфорда" U21.

Добавим, что Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" 15-го июля 2022-го года из "Днепра-1". Он уже дебютировал за основную команду в матче 1/16-ой финала Кубка английской лиги.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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