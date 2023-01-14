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Артем Кравец близок к возвращению в турецкий чемпионат

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Однако не в Суперлигу

Артем Кравец близок к возвращению в турецкий чемпионат

Новина українською

Украинский форвард Артем Кравец вскоре может стать игроком "Гезтепе". Об этом сообщает Sport.ua.

"Гезтепе" ведет переговоры с представителями футболиста, сам Кравец не прочь стать частью новой команды.

В ближайшее время турецкий клуб официально объявит об этом переходе. Пока срок потенциального контракта неизвестен.

Напомним, что 33-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним клубом Артема был турецкий “Сакарьяспор”, за который украинец провел семь матчей в период с 14 августа прошлого года по 6 января этого года.

Отметим, что "Гезтепе" сейчас идет на 11 месте в турецкой Первой лиге (второй дивизион) – ровно на одну строчку ниже, чем "Сакарьяспор".

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В статье: Артем Кравец Гезтепе
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