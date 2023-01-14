Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ

Трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрик в лондонский "Арсенал" вскоре будет окончательно выполнен. На данный момент это событие более близкое, чем когда-либо. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Общая сумма перехода составит около 90 миллионов евро – это вместе с бонусами.

“Шахтер” и “Арсенал” должны еще закрыть определенные вопросы и полностью договориться о соглашении.

Напомним, что сейчас Мудрик находится в расположении "горняков" в Турции. Сегодня он был награжден призом Лучшего игрока 2022 года.