Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ
Совсем скоро сага может добежать до конца
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрик в лондонский "Арсенал" вскоре будет окончательно выполнен. На данный момент это событие более близкое, чем когда-либо. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
Общая сумма перехода составит около 90 миллионов евро – это вместе с бонусами.
“Шахтер” и “Арсенал” должны еще закрыть определенные вопросы и полностью договориться о соглашении.
Напомним, что сейчас Мудрик находится в расположении "горняков" в Турции. Сегодня он был награжден призом Лучшего игрока 2022 года.
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