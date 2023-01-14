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Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ

Наши за границей
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Совсем скоро сага может добежать до конца

Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрик в лондонский "Арсенал" вскоре будет окончательно выполнен. На данный момент это событие более близкое, чем когда-либо. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Общая сумма перехода составит около 90 миллионов евро – это вместе с бонусами.

“Шахтер” и “Арсенал” должны еще закрыть определенные вопросы и полностью договориться о соглашении.

Напомним, что сейчас Мудрик находится в расположении "горняков" в Турции. Сегодня он был награжден призом Лучшего игрока 2022 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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