Малиновский впервые выйдет в стартовом составе Марселя

В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" примет "Лорьян". Начало встречи - 20:00.

В стартовом составе хозяев поля на этот поединок выйдет Руслан Малиновский. Это буде первый матч, когда 29-летний украинец выйдет на поле с первых минут в футболке французской команды. В прошлом туре, в игре против "Труа" украинский хавбек начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.