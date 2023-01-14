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Малиновский впервые выйдет в стартовом составе Марселя

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Против "Лорьяна"

Малиновский впервые выйдет в стартовом составе Марселя

Фото: twitter.com/OM_Officiel / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" примет "Лорьян". Начало встречи - 20:00.

В стартовом составе хозяев поля на этот поединок выйдет Руслан Малиновский. Это буде первый матч, когда 29-летний украинец выйдет на поле с первых минут в футболке французской команды. В прошлом туре, в игре против "Труа" украинский хавбек начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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