Миколенко - четвертый по оценкам среди игроков Эвертона за игру против Саутгемптона
Но оценка довольно средняя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 20-го тура АПЛ "Эвертон"
Левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинец получил оценку 6.7, от портала WhoScored. Это четвертая оценка среди подопечных Лэмпарда за эту игру. В этом матче Миколенко отдал 77% точных передач. Такую же оценку получил форвард "Эвертона" Калверт-Льюин.
Лучшие оценки за матч получили авторы голов: хавбек хозяев Амаду Онана (8.5) и форвард "святых" Джеймс Ворд-Праус (отметился победным дублем, оценка - 8.8).
Популярное сейчас
- В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО
- Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- Несостоявшийся южноамериканец. Четкий вердикт каденции Руслана Малиновского в Аталанте вряд ли возможен
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО