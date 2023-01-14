Миколенко - четвертый по оценкам среди игроков Эвертона за игру против Саутгемптона

В рамках 20-го тура АПЛ "Эвертон" дома проиграл "Саутгемптону" - со счетом 1:2.

Левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле все 90 минут. За этот поединок украинец получил оценку 6.7, от портала WhoScored. Это четвертая оценка среди подопечных Лэмпарда за эту игру. В этом матче Миколенко отдал 77% точных передач. Такую же оценку получил форвард "Эвертона" Калверт-Льюин.

Лучшие оценки за матч получили авторы голов: хавбек хозяев Амаду Онана (8.5) и форвард "святых" Джеймс Ворд-Праус (отметился победным дублем, оценка - 8.8).