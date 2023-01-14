Малиновский принял участие в голевой атаке Марселя. Провансальцы сравняли счет
1:1 против Лорьяна
Фото: om.fr / Автор невідомий
В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" играет дома против "Лорьяна". В этом матче в основном составе провансальцев дебютировал украинский новичок Руслан Малиновский.
Интересно, что он принял участие в голевой атаке хозяев – на 38-й минуте выполнил передголевой пас на Дженгиза Ундера, ассистировавшего впоследствии Колашинацу.
Добавим, что Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" в аренду с правом обязательного выкупа.
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