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Малиновский принял участие в голевой атаке Марселя. Провансальцы сравняли счет

Наши за границей
(1 голосов)

1:1 против Лорьяна

Малиновский принял участие в голевой атаке Марселя. Провансальцы сравняли счет

Фото: om.fr / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" играет дома против "Лорьяна". В этом матче в основном составе провансальцев дебютировал украинский новичок Руслан Малиновский.

Интересно, что он принял участие в голевой атаке хозяев – на 38-й минуте выполнил передголевой пас на Дженгиза Ундера, ассистировавшего впоследствии Колашинацу.

Добавим, что Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" в аренду с правом обязательного выкупа.

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Малиновский принял участие в двух голах Марселя в своем дебютном матче в старте
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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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