Малиновский принял участие в голевой атаке Марселя. Провансальцы сравняли счет

В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" играет дома против "Лорьяна". В этом матче в основном составе провансальцев дебютировал украинский новичок Руслан Малиновский.

Интересно, что он принял участие в голевой атаке хозяев – на 38-й минуте выполнил передголевой пас на Дженгиза Ундера, ассистировавшего впоследствии Колашинацу.

Добавим, что Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" в аренду с правом обязательного выкупа.