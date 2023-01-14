Малиновский принял участие в двух голах Марселя в своем дебютном матче в старте

В рамках 19-го тура чемпионата Франции "Марсель" дома победил "Лорьян" (второй тайм).

Полузащитник хозяев поля Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут поединка и принял участие в двух голах "Марселя". Сначала, на 38-й минуте встречи украинский хавбек исполнил перед голевой пас на Дженгиза Ундера, ассистировавшего впоследствии Колашинацу.

А на 59-й минуте Руслан продолжил прострел своего одноклубника с правого фланга, после чего Жордан Веретту вступил в борьбу и направил мяч в ворота гостей.

Малиновский не доиграл матч до конца – главный тренер "Марселя" Игорь Тудор на 66-й минуте провел тактическую замену, выпустив Пайета вместо украица.

За свою дебютную игру в стартовом составе "Марселя" Малиновский получил оценку в 7,4 балла – от портала SofaScore. Это третья наивысшая оценка среди всех игроков, принявших участие в этой игре.

Первый гол с участием Малиновского

Второй гол с участием Руслана