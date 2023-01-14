Челси добавил ссылку на профиль Мудрика в шапку своего Instagram-аккаунта

Лондонский "Челси" разместил ссылку на инста-профиль вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в шапке своего Instagram-аккаунта.

Также клуб Грэма Поттера опубликовал пост, где призвал болельщиков подписываться на страницу Михаила и "показать свою любовь".