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Челси добавил ссылку на профиль Мудрика в шапку своего Instagram-аккаунта

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб прямо намекает на трансфер игрока

Челси добавил ссылку на профиль Мудрика в шапку своего Instagram-аккаунта

Фото: teamtalk.com

Новина українською

Лондонский "Челси" разместил ссылку на инста-профиль вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в шапке своего Instagram-аккаунта.

Также клуб Грэма Поттера опубликовал пост, где призвал болельщиков подписываться на страницу Михаила и "показать свою любовь".

Напомним, ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" договорился с "Шахтером" о трансфере украинца за 100 млн. евро, включая бонусы.

Челси добавил ссылку на профиль Мудрика в шапку своего Instagram-аккаунта - изображение 1

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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