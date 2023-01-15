Тренер Марселя: Малиновский – очень сильный игрок, на тренировках ему удастся адаптироваться

Главный тренер "Марселя" Игорь Тудор прокомментировал победу своей команды в матче против "Лорьяна":

“Мы активно боролись с самого начала, но соперник дважды оказался в нашей штрафной и мог забить. Мои игроки доминировали, рад за них, они хотели победить и доказали это на поле.

Хороший ритм в чемпионате? Если вы в хорошей форме и идете только третьими, то может показаться, что это несправедливо, но это не так.

Команда играла очень хорошо, после первого тайма я сказал им ничего не менять. Мне повезло, что у меня есть исполнители хорошего качества.

Алексису не хватало забитых голов, но сегодня он отличился, это неординарный игрок. Колашинац провел хорошую игру, Ундер тоже. Малиновский очень сильный игрок, на тренировках ему удастся адаптироваться и разобраться в наших механизмах игры”, - сказал Тудор.