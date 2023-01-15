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Зозуля впервые за год вышел в основе своей команды

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Райо Махадахонда выиграл свой матч

Зозуля впервые за год вышел в основе своей команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Зозуля впервые сыграл в стартовом составе за испанский "Райо Махадахонда", к которому присоединился в декабре.

В матче 19-го тура третьего по рангу испанского дивизиона против "Сан Фернандо" форвард отыграл 66 минут. Результативными действиями не отличился. Роман покинул поле при счете 0:1 в пользу соперника, однако в оставшееся время "Райо Махадахонда" смог не только отыграться, но и выиграть. Победный гол был забит на 90+1-й.

Это вторая победа подряд для "Райо Махадахонды". Команда поднялась на 12-ю строчку, отставание от 5-й, ведущее к плей-офф за повышение в классе, составляет 10 очков.

Заметим, что Роман Зозуля не выходил год в стартовом составе своей команды. В последний раз он выходил в основе 6 января 2022-го в Кубке Испании против "Кадиса", когда играл за "Фуэнлабраду".

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В статье: Роман Зозуля
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