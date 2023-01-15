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Коваленко в третий раз подряд не выйдет в старте Специи

Наши за границей
(1 голосов)

На этот раз против команды из середины турнирной таблицы

Коваленко в третий раз подряд не выйдет в старте Специи

Фото: calciospezia

Новина українською

В рамках 18-го тура Серии А "Торино" встретится со "Специей". Украинский игрок Виктор Коваленко не попал в стартовый состав вторых.

Третий раз подряд украинец начнет матч со скамьи для запасных. В поединке 4 января против "Аталанаты" он вышел на финальные 13 минут, а 8 января против "Лечче" так и не сыграл.

На данный момент "Специя" занимает 17 место в итальянском чемпионате, а "Торино" – на 10-й позиции. Команды стартуют матч в 16:00.

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Комментарии (2)
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Caballero (DC)
15.01.2023 в 15:57
Досягнення! Вітаємо ВИТЬка!
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download1 (huyersk)
15.01.2023 в 15:23
щось голден бой слабко
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