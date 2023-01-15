Коваленко в третий раз подряд не выйдет в старте Специи

В рамках 18-го тура Серии А "Торино" встретится со "Специей". Украинский игрок Виктор Коваленко не попал в стартовый состав вторых.

???? STARTING XI



Le undici Aquile scelte da mister Gotti per #TorinoSpezia @Blastness pic.twitter.com/H1OpjTCiWk — Spezia Calcio (@acspezia) January 15, 2023

Третий раз подряд украинец начнет матч со скамьи для запасных. В поединке 4 января против "Аталанаты" он вышел на финальные 13 минут, а 8 января против "Лечче" так и не сыграл.

На данный момент "Специя" занимает 17 место в итальянском чемпионате, а "Торино" – на 10-й позиции. Команды стартуют матч в 16:00.