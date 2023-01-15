Мудрик уже прибыл на Стемфорд Бридж. Также сфоткался в футболке Челси
Михаил уже в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Михаил Мудрик уже прибыл на Стэмфорд Бридж. Ему компанию составил директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.
???? London— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 15, 2023
???????? #Shakhtar
???? #Mudryk pic.twitter.com/8Zuk4k7LGV
Кроме этого, Фабрицио Романо со ссылкой на Игоря Цыганика опубликовал фото украинского вингера в футболке "Челси".
Mykhaylo Mudryk posing for first time in Chelsea shirt ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023
???? Pic by @tsyganyk pic.twitter.com/jorGdvGx7O
Несколько ранее Романо заявил, что Мудрик без проблем прошел медосмотр и подписал контракт до 2030 года. Вскоре его представят перед болельщиками на Стэмфорд Бридж.
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