  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик уже прибыл на Стемфорд Бридж. Также сфоткался в футболке Челси
В тренде

Мудрик уже прибыл на Стемфорд Бридж. Также сфоткался в футболке Челси

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Михаил уже в Лондоне

Мудрик уже прибыл на Стемфорд Бридж. Также сфоткался в футболке Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Михаил Мудрик уже прибыл на Стэмфорд Бридж. Ему компанию составил директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.

Кроме этого, Фабрицио Романо со ссылкой на Игоря Цыганика опубликовал фото украинского вингера в футболке "Челси".

Несколько ранее Романо заявил, что Мудрик без проблем прошел медосмотр и подписал контракт до 2030 года. Вскоре его представят перед болельщиками на Стэмфорд Бридж.

По теме
yellow-arrow
Мудрик: Рад подписать контракт с Челси
yellow-arrow
Официально. Мудрик перешел в Челси
yellow-arrow
Коваленко в третий раз подряд не выйдет в старте Специи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
15.01.2023 в 16:20
Між Шахтарем та Челсі чел вибрав Челсі - його можно зрозуміти.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.01.2023 в 16:15
Нажаль все ж таки Челсі(((
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 16:23
никогда не нравился челси, но пусть покажет себя в клубе середины турнирной таблицы - это ещё один вызов для мишани! играть в составе лидера чемпа, конечно, интереснее, НО лидер зажал чуток лямов...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.01.2023 в 16:06
Бабло баблом, а хлопчина без ліги чемпіонів, а можливо взагалі без єврокубків в наступному сезоні..
Ответить
0
0
Гарринча (Львов)
15.01.2023 в 16:07
А йому треба ті єврокубків?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде