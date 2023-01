Мудрик уже прибыл на Стемфорд Бридж. Также сфоткался в футболке Челси

Украинский вингер Михаил Мудрик уже прибыл на Стэмфорд Бридж. Ему компанию составил директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.

Кроме этого, Фабрицио Романо со ссылкой на Игоря Цыганика опубликовал фото украинского вингера в футболке "Челси".

Mykhaylo Mudryk posing for first time in Chelsea shirt ???? #CFC



???? Pic by @tsyganyk pic.twitter.com/jorGdvGx7O