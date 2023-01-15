Мудрик определился с игровым номером в Челси
Нетривиальный выбор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15-го января лондонский "Челси" официально объявил о
"Пенсионеры" заплатят за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. А сам Мудрик подписал контракт на 8,5 лет и будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.
Михаил уже успел посетить
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