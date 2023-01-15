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Мудрик определился с игровым номером в Челси

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Мудрик определился с игровым номером в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 15-го января лондонский "Челси" официально объявил о трансфере вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Пенсионеры" заплатят за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. А сам Мудрик подписал контракт на 8,5 лет и будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

Михаил уже успел посетить "Стэмфорд Бридж" и определился с игровым номером - украинец будет выступать в лондонской команде под 15-м номером.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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