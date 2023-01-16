  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вдвое больше, чем предлагал Арсенал. СМИ назвали зарплату Мудрика в Челси
В тренде

Вдвое больше, чем предлагал Арсенал. СМИ назвали зарплату Мудрика в Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец подписал контракт с "синими" до 2031 года

Вдвое больше, чем предлагал Арсенал. СМИ назвали зарплату Мудрика в Челси

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский вингер Михаил Мудрик в "Челси". Об этом сообщает Independent.

Читайте такжеЧасть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян

Согласно данным источника, 22-летний украинец в лондонском клубе будет получать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн), а "Арсенал" готов был платить 50 000 фунтов стерлингов в неделю (2, 23 млн грн). К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.

Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

Читайте такжеМудрик: Таланта недостаточно, требуется тяжелая работа. Вот почему я попал в АПЛ
Читайте такжеАртета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал
По теме
yellow-arrow
Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян
yellow-arrow
Мудрик: Таланта недостаточно, требуется тяжелая работа. Вот почему я попал в АПЛ
yellow-arrow
Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Independent.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде