Вдвое больше, чем предлагал Арсенал. СМИ назвали зарплату Мудрика в Челси
Украинец подписал контракт с "синими" до 2031 года
Фото: chelseafc.com
Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский вингер Михаил Мудрик в "Челси". Об этом сообщает Independent.
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Согласно данным источника, 22-летний украинец в лондонском клубе будет получать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн), а "Арсенал" готов был платить 50 000 фунтов стерлингов в неделю (2, 23 млн грн). К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.
Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
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Источник:Independent.co.uk
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