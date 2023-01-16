Вдвое больше, чем предлагал Арсенал. СМИ назвали зарплату Мудрика в Челси

Стало известно, сколько будет зарабатывать украинский вингер Михаил Мудрик в "Челси". Об этом сообщает Independent.

Согласно данным источника, 22-летний украинец в лондонском клубе будет получать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн), а "Арсенал" готов был платить 50 000 фунтов стерлингов в неделю (2, 23 млн грн). К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.

Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.