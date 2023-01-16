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Король воздуха. В рамках дерби Северного Лондона Зинченко не проиграл ни одной верховой дуэли

Наши за границей
(2 голосов)

Забрал весь второй этаж

Король воздуха. В рамках дерби Северного Лондона Зинченко не проиграл ни одной верховой дуэли

Getty Images_

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Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко помог "канонирам" обыграть "Тоттенхэм" в центральном поединке 20-го тура чемпионата Англии (2:0). "Пушкари" победили в дерби Северного Лондона впервые с 2015-го года.

Левый защитник "красных" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле 86 минут. Он поучаствовал в 7 воздушных дуэлях против игроков "шпор" и ни разу не проиграл соперникам второй этаж.

Подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице АПЛ, лондонцы оторвались от "Манчестер Сити" на 8 очков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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