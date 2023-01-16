В Арсенале разочарованы из-за ситуации с Мудриком, но не впадают в панику
Клуб не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков
фото - ФК Челсі
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Руководство "канониров" в течение нескольких недель методично вело переговоры о переходе, согласовав ту сумму трансфера, которая устраивала владельцев. "Челси" же все оформил буквально за несколько дней, предложив больше денег и "Шахтеру", и Мудрику.
При этом Микель Артета был уверен, что Михаил идеально вписывается в систему и структуру игры нынешнего "Арсенала", тогда как "Челси", похоже, просто пытается усилить состав на фоне неудачного отрезка в чемпионате и слухов об увольнении тренера Грэма Поттера.
Несмотря на лидерство в таблице и шансы выиграть АПЛ, "Арсенал" не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков. Клуб взял такую практику после 2019 года, когда крайне неудачно подписал хавбека Николя Пепе за рекордные для себя 80 миллионов евро. Игрок не закрепился в команде и был отдан в аренду.
В "Арсенале" опасались, что неудача с Мудриком может повлиять на настрой команды в матче против "Тоттенхэма", но команда Артеты победила 2:0 и продолжает лидировать.
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