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В Арсенале разочарованы из-за ситуации с Мудриком, но не впадают в панику

Наши за границей
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(2 голосов)

Клуб не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков

В Арсенале разочарованы из-за ситуации с Мудриком, но не впадают в панику

фото - ФК Челсі

Новина українською

"Арсенал" разочарован переходом вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в Челси, однако клуб, вместе е с тем, не впадает в панику. Об этом пишет The Athletic.

Руководство "канониров" в течение нескольких недель методично вело переговоры о переходе, согласовав ту сумму трансфера, которая устраивала владельцев. "Челси" же все оформил буквально за несколько дней, предложив больше денег и "Шахтеру", и Мудрику.

При этом Микель Артета был уверен, что Михаил идеально вписывается в систему и структуру игры нынешнего "Арсенала", тогда как "Челси", похоже, просто пытается усилить состав на фоне неудачного отрезка в чемпионате и слухов об увольнении тренера Грэма Поттера.

Несмотря на лидерство в таблице и шансы выиграть АПЛ, "Арсенал" не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков. Клуб взял такую практику после 2019 года, когда крайне неудачно подписал хавбека Николя Пепе за рекордные для себя 80 миллионов евро. Игрок не закрепился в команде и был отдан в аренду.

В "Арсенале" опасались, что неудача с Мудриком может повлиять на настрой команды в матче против "Тоттенхэма", но команда Артеты победила 2:0 и продолжает лидировать.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (6)
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Cassid (Kiev)
16.01.2023 в 17:29
Интересно, Арсенал поймёт после всей этой ситуации, что науськивать игрока, устраивать клоунаду в соцсетях и привселюдно обвинять сторону переговоров - это не самый эффективный способ? И что в результате клубы будут хвататься за любой вариант, только бы не Арсенал.Или решат, что не прокатило сейчас - прокатит потом?
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+1
0
Mіck Mars (Київ)
16.01.2023 в 17:03
Навіщо їм той ще майже не нюхавший пороху Мудрик, коли є досвідчений і перспективний Циганков, який пройшов Динамівську школу? І головне ніяких 100 мільйонів не треба, за 50 Суркіс би відпустив. Мабуть...
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+3
-1
Acsakal (Kharkiv)
16.01.2023 в 17:10
Тонкий тролінг. Але я насправді розчарований. В Арсеналі у Мудрика були би кращі шанси і здобути чемпіонство в рік дебюту, і стати справжньою зіркою. Плюс Зіна поруч. А Челсі буде трусити ще довго, і Мудрик може там не заграти, як і багато інших гравців. Утім я не власник Шахтаря, в якого гроші на першому місці.
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+1
-2
Mіck Mars (Київ)
16.01.2023 в 17:20
Також думаю, що Челсі помилка, там ніхто сюсюкаться не буде, в Арсеналі йому давали би більше шансів. Та і два українці в чемпіоні Англії - це була би дуже красива історія. Ми на такі сторії на балувані.
0
0
aleks68
16.01.2023 в 17:53
вот и продайте цыганкова с "опытом" в арсенал.кто-то мешает?и беседина миллионов за 20.только ныть способны.пусть суркис подсуетится. только желающих отдавать за него 100 нет.
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+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.01.2023 в 18:35
Цыганкова за 10 никто брать не хочет. Какие 50 ???
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0
0

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