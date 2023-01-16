В Арсенале разочарованы из-за ситуации с Мудриком, но не впадают в панику

" Арсенал " разочарован переходом вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в Челси, однако клуб, вместе е с тем, не впадает в панику. Об этом пишет The Athletic.

Руководство "канониров" в течение нескольких недель методично вело переговоры о переходе, согласовав ту сумму трансфера, которая устраивала владельцев. "Челси" же все оформил буквально за несколько дней, предложив больше денег и "Шахтеру", и Мудрику.

При этом Микель Артета был уверен, что Михаил идеально вписывается в систему и структуру игры нынешнего "Арсенала", тогда как "Челси", похоже, просто пытается усилить состав на фоне неудачного отрезка в чемпионате и слухов об увольнении тренера Грэма Поттера.

Несмотря на лидерство в таблице и шансы выиграть АПЛ, "Арсенал" не намерен ввязываться в аукционы и переплачивать за игроков. Клуб взял такую практику после 2019 года, когда крайне неудачно подписал хавбека Николя Пепе за рекордные для себя 80 миллионов евро. Игрок не закрепился в команде и был отдан в аренду.

В "Арсенале" опасались, что неудача с Мудриком может повлиять на настрой команды в матче против "Тоттенхэма", но команда Артеты победила 2:0 и продолжает лидировать.