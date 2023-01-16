Evening Standard: Мудрик будет зарабатывать в Челси 150 тысяч фунтов в неделю
Сумма очень внушительная
Фото: chelseafc.com / Автор невідомий
Британские СМИ продолжают обсуждать трансфер вингера "
В частности, издания продолжают сообщать некоторые финансовые аспекты, в частности, зарплату игрока.
Так, Independent чуть ранее писал о том, что 22-летний украинец в лондонском клубе
Однако чуть позже Evening Standard увеличил эту сумму в 1,5 раза. Издание пишет, что зарплата Мудрика в "Челси" будет составлять 150 тысяч фунтов (6.67 млн грн).
К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.
Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
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