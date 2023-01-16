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Evening Standard: Мудрик будет зарабатывать в Челси 150 тысяч фунтов в неделю

Наши за границей
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Сумма очень внушительная

Evening Standard: Мудрик будет зарабатывать в Челси 150 тысяч фунтов в неделю

Фото: chelseafc.com / Автор невідомий

Новина українською

Британские СМИ продолжают обсуждать трансфер вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси".

В частности, издания продолжают сообщать некоторые финансовые аспекты, в частности, зарплату игрока.

Так, Independent чуть ранее писал о том, что 22-летний украинец в лондонском клубе будет получать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн).

Однако чуть позже Evening Standard увеличил эту сумму в 1,5 раза. Издание пишет, что зарплата Мудрика в "Челси" будет составлять 150 тысяч фунтов (6.67 млн грн).

К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.

Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Evening Standard

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