Evening Standard: Мудрик будет зарабатывать в Челси 150 тысяч фунтов в неделю

Британские СМИ продолжают обсуждать трансфер вингера " Шахтера " Михаила Мудрика в "Челси".

В частности, издания продолжают сообщать некоторые финансовые аспекты, в частности, зарплату игрока.

Так, Independent чуть ранее писал о том, что 22-летний украинец в лондонском клубе будет получать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (4.45 млн грн) .

Однако чуть позже Evening Standard увеличил эту сумму в 1,5 раза. Издание пишет, что зарплата Мудрика в "Челси" будет составлять 150 тысяч фунтов (6.67 млн грн).

К слову, игроки основного состав "пенсионеров" получают от 100 тысяч фунтов и выше.

Напомним, Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси" на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.