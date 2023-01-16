Мудрик вернется в Шахтер попрощаться с командой

Украинский хавбек "Челси" Михаил Мудрик после подписания контракта с лондонским клубом на некоторое время все-таки вернется в " Шахтер ".

Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время Мудрик вернется к игрокам "Шахтера", которые сейчас находятся в Турции на тренировочных сборах.

Причина довольно банальная – игрок хочет лично попрощаться со своими бывшими партнерами по команде, так как переговоры о его трансфере проходили очень быстро, и он не успел это сделать до отъезда в Англию.

Напомним, что Мудрик является воспитанником "Шахтера". За первую команду "горняков" он начал играть с января 2021 года. За это время он успел провести 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал 17 результативных передач.