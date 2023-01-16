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Официально: Леднев возвращается в Динамо

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Срок аренды в венгерском Фехерваре закончился

Официально: Леднев возвращается в Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинский хавбек Богдан Леднев покинул венгерский "Фехервар", сообщает официальный сайт клуба.

У игрока закончился срок аренды, и он возвращается в киевское "Динамо", которому и принадлежит контракт футболиста.

За год аренды в венгерской команде украинец провел 23 матча, в которых отдал 4 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК Фехервар

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