Официально: Леднев возвращается в Динамо
Срок аренды в венгерском Фехерваре закончился
фото - Олександр Приходько
Украинский хавбек Богдан Леднев покинул венгерский "Фехервар", сообщает официальный сайт клуба.
У игрока закончился срок аренды, и он возвращается в киевское "
За год аренды в венгерской команде украинец провел 23 матча, в которых отдал 4 ассиста.
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Источник:ФК Фехервар
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