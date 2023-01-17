Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
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Фото: arsenal.com
Аналитический ресурс WhoScored составил символическую сборную чемпионата Англии по итогам прошедшего тура. В ней нашлось место и для защитника "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко.
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Украинец вышел в стартовом составе на выездной матч 20-го тура против "Тоттенхэма" (2:0) и провел на поле 86 минут. Действия 26-летнего Зинченко были оценены в 7.4 балла.
Стоит заметить, что в команду недели также попал Макс Килман – английский центрбек "Вулверхэмптона" украинского происхождения. Его игра получила оценку 8.0.
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Источник:WhoScored
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