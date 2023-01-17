Аррисабалага - о Мудрике: Он великий игрок, который пришел нам помочь

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага поделился мыслями о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонскую команду.

"То, как именно объявят о трансфере, было необычным. Мы все время думали, перейдет или нет. Но потом мы увидели, как он вышел на стадион в перерыве матча. Мы в то время находились в раздевалке. Мы рады, что он в клубе. Может быть, мы сможем встретиться завтра.

Он – великий игрок, который пришел сюда, чтобы помочь. Всего лучшего ему. Мы надеемся, что все новички смогут помочь нашему сезону, все этого хотят. У нас в феврале Лига чемпионов. Мы вылетели из внутренних кубков, поэтому думаем о Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Мы должны идти шаг за шагом, совершенствоваться и делать нашу команду сильнее, чтобы бороться за все трофеи», - сказал Аррисабалага после матча с "Кристал Пэлас" (1:0).