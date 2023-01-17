Палкин: Было лишь визуальное впечатление, что Мудрик близок к Арсеналу

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью The Athletic рассказал, почему Михаил Мудрик перешел в "Челси", а не в "Арсенал".

- Когда вы поняли, что "Челси" выиграет гонку за игрока?

- Я понял это два дня назад (в субботу), когда сюда приехали представители "Челси" — совладелец Бехдад Эгбали и (директор по глобальным талантам и трансферам) Пол Уинстенли. Они приехали в Анталию в Турции. До приезда представителей "Челси" я не знал, что они близки к сделке, потому что общался с "Арсеналом" так же, как и с "Челси". Даже я могу сказать больше: с "Арсеналом" я встречался чаще, чем с "Челси". Поэтому перед этой последней встречей "Арсенал" был близок или чуть ближе к сделке, чем "Челси".

- Сколько раз вы встречались с представителями "Арсенала"?

- Если не считать телефонных разговоров, это было три раза.

- Была ли это готовность "Челси" прилететь в Турцию и встретиться лично?

С моей точки зрения, именно поэтому все говорили об "Арсенале". Это потому, что "Арсенал" связался с игроком почти за полтора месяца до того, как они связались с нами. Вы можете себе представить, например, что Микель Артета (тренер "Арсенала"), Александр Зинченко (украинский игрок "Арсенала") и Эду (спортивный директор "Арсенала") звонят вам почти каждый день, каждые два дня, каждые три дня? Вы можете хотеть или не хотеть трансфера, но вы следите за таким вниманием и контактами.

Если говорить о "Челси", то мне позвонили в конце декабря и спросили, могут ли они связаться с Мудриком, потому что они им интересуются и хотят с ним поговорить. Я сказал: "Нет проблем, вы можете связаться с ним". Первый раз они связались с ним где-то в конце декабря или начале января. Они связались с игроком и агентом игрока, и они выполнили финансовые условия.

Почему у многих вокруг сложилось впечатление, что Мудрик уходит в "Арсенал"? Это потому, что с ним связался "Арсенал", и тогда Мудрик начал смотреть некоторые игры "Арсенала". Но переговоры есть переговоры. Когда вы не закрыли все, когда вы не поставили последнюю точку, то вы не можете завершить сделку. Поэтому это было лишь внешнее визуальное впечатление, что Мудрик близок к "Арсеналу".

- Вы спрашивали у "Арсенала", правильно ли они связались с игроком до того, как поговорили с клубом? Обычно клубы подают жалобу, когда это происходит.

- Когда я встретился с "Арсеналом", и они упомянули, что уже разговаривали с игроком, честно говоря, я заранее знал, что они начали с ним контактировать. Я сказал: "Хорошо, вы начинаете с ним контактировать, но прежде всего вы должны закрыть переговоры с нами". Но ладно, имеем то, что имеем, - сказал Палкин.