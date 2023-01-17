Палкин: В контракте Мудрика с Челси бонусов за Золотой мяч нет
А за победу в АПЛ и Лиге чемпионов есть
Фото: teamtalk.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскрыл детали соглашения украинского вингера Михаила Мудрика с лондонским "Челси".
- По нашей информации, сделка с "Челси" включает в себя бонусы, если они выиграют Премьер-лигу или Лигу чемпионов. Это правда?
- Да. В договоре есть такие бонусы.
- Есть ли пункт, касающийся того, что Мудрик выиграет "Золотой мяч"?
- В предложении "Челси" нет пункта по поводу "Золотого мяча". Это достижимые бонусы, которые, как мы чувствуем, и они чувствуют, могут быть достигнуты. Может быть, не в этом году, а в ближайшие два, три или четыре года.
- Значит, сроков нет? Если они выиграют Премьер-лигу или Лигу чемпионов в 2029 году, бонусы все равно будут применяться?
- Это восемь лет или семь с половиной. Срок контракта — восемь лет — семь плюс один, - сказал Палкин в интервью The Athletic.
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