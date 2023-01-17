Меликян: Если Петраков проявит гибкость и уважение к футболистам, проблем у сборной Армении у него не будет
Интересно, получится ли у тренера со сборной Армении
Фото: snsgroupportal.co.uk
Бывший тренер ФК "Львов" Егише Меликян, который сейчас возглавляет "Пюник" и был признан лучшим тренером Армении по итогам 2022 года, прокомментировал
"Что касается назначения Петракова в сборную Армении, то здесь он оказался в сложной ситуации, и насколько ему удастся с ней справиться, покажет только время. Я желаю ему удачи в работе с армянской сборной. У команды серьезные проблемы, связанные с поражениями, поэтому психологическое состояние команды оставляет желать лучшего. Плюс впереди очень важная игра отбора на чемпионат Европы против Турции. Федерация футбола Армении очень опоздала с этим назначением, не дав возможность Петракову иметь полноценный запас времени для подготовки к официальным играм.
Зная игроков сборной Армении, могу сказать, что они очень воспитанные люди и большие профессионалы, умеют с уважением относиться к главному тренеру. Наглых непрофессионалов в армянской команде нет, там все думают о результате и общекомандной работе. Если Петраков будет гибким и покажет свое уважение к футболистам, думаю, проблем в этом направлении у него не будет. Петраков опытный тренер и считаю, что должен справиться", – сказал Меликян.
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