Де Дзерби: Мудрик - футболист высочайшего уровня, но еще очень чувствительный

Экс-наставник " Шахтера " Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с "Брайтоном", в интервью La Reppublica прокомментировал переход вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"У Михаила есть потенциал для топовой карьеры. На мой взгляд, он может выиграть "Золотой мяч". Это футболист высочайшего уровня, но еще очень чувствительный. Ему нужна забота. Увидим, использует ли он свой потенциал", — сказал экс-коуч горняков.

Напомним, что именно под руководством Де Дзерби Мудрик стал на более-менее постоянной основе появляться в основе "горняков".

Под руководством Де Дзерби игрок провел 19 матчей, отличившись 2 голами и 9 ассистами.