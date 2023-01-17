Де Дзерби: Мудрик - футболист высочайшего уровня, но еще очень чувствительный
Денис Руденко, Footboom
Экс-наставник "
"У Михаила есть потенциал для топовой карьеры. На мой взгляд, он может выиграть "Золотой мяч". Это футболист высочайшего уровня, но еще очень чувствительный. Ему нужна забота. Увидим, использует ли он свой потенциал", — сказал экс-коуч горняков.
Напомним, что именно под руководством Де Дзерби Мудрик стал на более-менее постоянной основе появляться в основе "горняков".
Под руководством Де Дзерби игрок провел 19 матчей, отличившись 2 голами и 9 ассистами.
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