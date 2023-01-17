Палкин: Мудрик не давил на нас со своим трансфером

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, что вингер Михаил Мудрик не давил на клуб касательно своего трансфера в европейские клубы этой зимой.

"С Мудриком у нас не было подробных разговоров. Он профессионал, не давил на нас. У него не было каких-либо желаний встретиться с руководством, чтобы спросить, почему мы его не продали, или жаловаться, что его не продали за 50 или 60 млн евро.

Мы просто сказали: "Михаил, мы ведем переговоры. Мы хотим тебе помочь и верим, что завершим это, поэтому просто расслабься, тренируйся должным образом и все". Не было давления ни с его стороны, ни со стороны агента. Возможно, вы даже читали, как его агент давал интервью, где сказал, что Мудрик - профессионал, хорошо тренируется и что они уважают его принадлежность к "Шахтеру".

Когда "Арсенал" сделал окончательное предложение в размере 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро в виде бонусов, мы сели и начали внутренне обсуждать, как оно будет выполнено с точки зрения выплат, фиксированной части и бонусов. Мы поняли, что не закроем это соглашение. Я сказал Эду, что сделал все возможное, но это было невозможно.

Когда "Челси" прибыл, они просто позвонили и сказали: "Хорошо, мы знаем, что вы вели переговоры с "Арсеналом", мы знаем, что вы близки к определенным цифрам. Мы хотим встретиться. Я сказал: "Хорошо, встретимся". Я сказал Мудрику: "Если я тебя не продам зимой, то обязательно продадим летом. Возможно, летом ты будешь стоить еще больше. Мы были готовы принимать разные сценарии. Мы бы не торопились", — сказал Палкин.