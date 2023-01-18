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Хацкевич: Жирона для Цыганкова может быть трамплином в топ-клуб

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Экс-наставник "Динамо" - о трансфере лидера бело-синих

Хацкевич: Жирона для Цыганкова может быть трамплином в топ-клуб

Фото: Girona Futbol Club

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о переходе Виктора Цыганкова в испанскую "Жирону".

Цыганков перешел в Жирону. Это правильный выбор для него или перевалочный пункт?

– Витя - умный и хитрый футболист. Чтобы рассматривать "Жирону" как перевалочный пункт, нужно, в первую очередь, показать себя в чемпионате Испании.

Да, "Жирона" достаточно уверенно идет в середине турнирной таблицы. Понятно, что испанский футбол более техничный: такой, что подходит Вите, но как он себя там проявит? Ясно, что языковой барьер, плюс новая команда и партнеры, иные требования, интенсивность игры совершенно другая. И насколько будет готов Витя к этому, будет зависеть от него самого.

Но то, что Цыганкову нужно переходить, для его же развития, развития его таланта, то это однозначно.

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Переход лидера "Динамо" и сборной Украины Цыганкова в состав середняка Ла лиги "Жироны" выглядит странно. Это работа агента плохая или реальный уровень футболиста на данный момент?

– Давайте сегодня не будем говорить про уровень Цыганкова. Витя ‒ достаточно стабильный, хороший футболист, который делает разницу как в сборной, так и в клубе.

Уровень мы сможем узнать только когда Цыганков и Мудрик будут играть в топ чемпионатах, тогда мы и сможем говорить о классе. Потому что у нас где-то завышенные ожидания, а когда наши футболисты попадают в топ-чемпионаты, то на сегодняшний день, кроме Зинченко, Миколенко и Малиновского, никто там не играет. Да и Малиновский был в последнее время не так ярок в "Аталанте", как раньше.

Не всем удается реализовать тот потенциал и талант, который мы видим в УПЛ и в сборной Украины. Там совершенно другой уровень чемпионата.

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У Цыганкова еще были варианты с ПСВ, "Андерлехтом", другими клубами. Как думаете, может, Бенилюкс был бы лучшим вариантом, нежели Жирона?

– Знаете, ПСВ - это команда, которая всегда борется за самые высокие места, участвует в еврокубках. Уровень футбола в Голландии хороший и схемы, по которым они играют, подходят Вите,

Может, в плане игровой карьеры, этот вариант и был бы лучше, но если Цыганков выбрал вариант с "Жироной", то это может быть трамплином в более топовый клуб. Мы об этом можем только догадываться, - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Жирона (Испания) Виктор Цыганков
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