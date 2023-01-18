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Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дубль Брентфорда

Наши за границей
(1 голосов)

Помог своей команде одолеть сверстников из Монако

Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дубль Брентфорда

фото - соціальних мереж Брентфорда

UA-Футбол
Новина українською

Егор Ярмолюк, выступающий за английский "Брентфорд", отличился во втором матче подряд за дублирующий состав команды. Украинец помог партнерам одолеть "Монако" U21 со счетом 4:1.

Отметим, что Ярмолюк забил во втором подряд матче за дубль "шмелей". Ранее он отличился в матче Кубка английской Премьер-лиги против "Астон Виллы" U21 (3:2).

Добавим, что Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" 15-го июля 2022-го года из "Днепра-1". Он уже дебютировал за основную команду в матче 1/16-ой финала Кубка английской лиги.

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2023 в 14:50
Скоро до першої команди
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