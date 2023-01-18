Ярмолюк отличился голом во втором подряд матче за дубль Брентфорда
Помог своей команде одолеть сверстников из Монако
фото - соціальних мереж Брентфорда
Егор Ярмолюк, выступающий за английский "Брентфорд", отличился во втором матче подряд за дублирующий состав команды. Украинец помог партнерам одолеть "Монако" U21 со счетом 4:1.
Отметим, что Ярмолюк забил во втором подряд матче за дубль "шмелей". Ранее он отличился в матче Кубка английской Премьер-лиги против "Астон Виллы" U21 (3:2).
Добавим, что Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" 15-го июля 2022-го года из "Днепра-1". Он уже дебютировал за основную команду в матче 1/16-ой финала Кубка английской лиги.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2023 в 14:50
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