Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец

Вчера, 17-го января, "Жирона" и киевское "Динамо" официально подтвердили трансфер вингера Виктора Цыганкова. Футболист, у которого летом истекал срок контракта, перешел в испанский клуб за пять миллионов евро и с процентами для "Динамо" от выручки из последующей продажи.

"Жирона" представила игрока и его игровую форму. На ней будет номер "8". Также состоялась пресс-конференция самого Виктора Цыганкова.

RDP de presentació del nou jugador del Girona FC - VIKTOR TSYGANKOV https://t.co/Ci0HUGPaoG — Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023

Напомним, что за "Динамо" Виктор Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.