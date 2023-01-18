Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец
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Фото - ФК Жирона / автор невідомий
Вчера, 17-го января, "Жирона" и киевское "Динамо" официально подтвердили трансфер вингера Виктора Цыганкова. Футболист, у которого летом истекал срок контракта, перешел в испанский клуб за пять миллионов евро и с процентами для "Динамо" от выручки из последующей продажи.
"Жирона" представила игрока и его игровую форму. На ней будет номер "8". Также состоялась пресс-конференция самого Виктора Цыганкова.
RDP de presentació del nou jugador del Girona FC - VIKTOR TSYGANKOV https://t.co/Ci0HUGPaoG— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023
Напомним, что за "Динамо" Виктор Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.
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