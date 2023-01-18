  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец
В тренде

Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец

Наши за границей
(1 голосов)

Состоялась презентация новичка

Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец

Фото - ФК Жирона / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 17-го января, "Жирона" и киевское "Динамо" официально подтвердили трансфер вингера Виктора Цыганкова. Футболист, у которого летом истекал срок контракта, перешел в испанский клуб за пять миллионов евро и с процентами для "Динамо" от выручки из последующей продажи.

"Жирона" представила игрока и его игровую форму. На ней будет номер "8". Также состоялась пресс-конференция самого Виктора Цыганкова.

Напомним, что за "Динамо" Виктор Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.

По теме
yellow-arrow
Цыганков: Я был на последних двух домашних матчах Жироны. Мне очень понравился этот стиль футбола
yellow-arrow
Цыганков опробовал газон домашнего стадиона Жироны
yellow-arrow
Динамо представило лучшие голы Цыганкова за клуб. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
18.01.2023 в 16:15
Успіхів Віктору у новій команді.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2023 в 16:10
Англійською мовою, красень! Нове покоління вже хоч мову вчить перед переїздом!
Ответить
+1
0
avatar
goga19812 (Ukraine)
18.01.2023 в 16:53
Теж саме подумав. Респект!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде