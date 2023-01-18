Цыганков опробовал газон домашнего стадиона Жироны

Украинец Виктор Цыганков, накануне перешедший из "Динамо" в "Жирону", сегодня, 18-го января, официально был представлен как игрок каталонцев. После пресс-конференции украинец опробовал газон стадиона "Монтиливи", который является домашним для "Жироны".

В испанском клубе Цыганков будет выступать под номером "8".

Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за пять миллионов евро. Также киевляне получат процент от последующих перепродаж игрока.