Цыганков: Я был на последних двух домашних матчах Жироны. Мне очень понравился этот стиль футбола
Украинец рассказал, почему именно Жирона
twitter.com/GironaFC
Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков, который ранее выступал за Динамо, рассказал о причинах
"Почему "Жирона"? Потому что, как я уже говорил, люди хотели видеть меня здесь. Ла лига – одна из лучших лиг в мире. Пере (Гвардиола) многое сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлого лета. Он показал мне клуб, как играет команда.
Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет "Жирона". Мне очень понравился этот стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", – сказал Цыганков.
Напомним, что "Жирона" заплатила "Динамо" за трансфер игрока 5 млн евро.
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