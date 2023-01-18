Цыганков: Я был на последних двух домашних матчах Жироны. Мне очень понравился этот стиль футбола

Украинский хавбек "Жироны" Виктор Цыганков, который ранее выступал за Динамо, рассказал о причинах своего перехода .

"Почему "Жирона"? Потому что, как я уже говорил, люди хотели видеть меня здесь. Ла лига – одна из лучших лиг в мире. Пере (Гвардиола) многое сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлого лета. Он показал мне клуб, как играет команда.

Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет "Жирона". Мне очень понравился этот стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", – сказал Цыганков.